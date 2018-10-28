Европа занервничала после решения США выйти из ДРСМД, заявил Лавров

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Европа занервничала после решения США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), многие в НАТО высказываются за необходимость советоваться с альянсом в этом вопросе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

"Сейчас европейцы занервничали. Мы видим реакцию. Мне звонил мой германский коллега Хайко Маас, который тоже высказывал озабоченности", — сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Он напомнил, что когда готовился договор о РСМД, переговорный трек вовлекал весь натовский коллектив. "Сейчас в НАТО многие высказывают мнение, что и при решении судьбы ДРСМД тоже нужно посоветоваться с членами НАТО. Не знаю, как с этим разберутся в Североатлантическом альянсе, но по крайней мере (советник президента США по нацбезопасности — ред.) Джон Болтон достаточно откровенно говорил, что прежде всего США интересуются азиатским направлением, на котором им хотелось бы всё-таки компенсировать "несправедливое" отсутствие у них вооружений средней и меньшей дальности", — отметил Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.