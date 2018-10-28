КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Украинский шоумен, сооснователь "Студии 95 квартал" Владимир Зеленский впервые публично высказался об участии в выборах президента Украины в 2019 года.
Зеленский посвятил участию в президентских выборах свое выступление на концерте "Вечерний квартал". Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале "Студия" Квартал 95 Online ".
Во время выступления он признался, что его жизнь "превратилась в кошмар", поскольку окружающие постоянно его спрашивают об участии в выборах.
"У меня есть юридическое образование — и это плюс для меня. Но… у меня нет политического опыта… И это жирный плюс!", — сказал Зеленский.
На концерте артисты "Вечернего квартала" поинтересовались у зрителей, хотят ли они видеть Зеленского лидером государства. "Официально заявляю, я идти в президенты не хо… тя, посмотрим", — заявил шоумен в конце своего выступления.