КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Украинский шоумен, сооснователь "Студии 95 квартал" Владимир Зеленский впервые публично высказался об участии в выборах президента Украины в 2019 года.

Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года. Официально избирательная кампания в стране стартует в конце декабря, ряд кандидатов уже заявили о намерении бороться за должность главы государства. При этом действующий президент Украины Петр Порошенко еще не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Зеленский посвятил участию в президентских выборах свое выступление на концерте "Вечерний квартал". Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале "Студия" Квартал 95 Online ".

Во время выступления он признался, что его жизнь "превратилась в кошмар", поскольку окружающие постоянно его спрашивают об участии в выборах.

"У меня есть юридическое образование — и это плюс для меня. Но… у меня нет политического опыта… И это жирный плюс!", — сказал Зеленский.

На концерте артисты "Вечернего квартала" поинтересовались у зрителей, хотят ли они видеть Зеленского лидером государства. "Официально заявляю, я идти в президенты не хо… тя, посмотрим", — заявил шоумен в конце своего выступления.