Лавров назвал объективным фактом принятие решения о выходе США из ДСМД

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Москва рассматривает как "объективный факт" то, что решение по выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности принято и выполняется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говорят, что во многом (советник президента США по вопросам национальной безопасности — ред.) Джон Болтон сыграл решающую роль, убеждая президента США Дональда Трампа объявить о выходе из этого договора. Не знаю, какая у них в Вашингтоне "кухня". Думаю, не обошлось без участия в дискуссии по этому вопросу глав госдепартамента США Майка Помпео и пентагона Джеймса Мэттиса. Это очевидно. То, что решение принято и выполнятся, – объективный факт для нас", — заявил Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1"

Он добавил, что в ходе визита Болтона в Москву "эта ситуация обсуждалась на встрече в Кремле без каких-либо эмоций, погружения в то, кто первый начал". "Люди взрослые и понимают, что если ситуация сложилась, то у нас есть своя оценка, у американцев – своя. Они считают, что одна из причин – невыполнение нами ДРСМД", — добавил Лавров.

Реагируя на реплику, что Болтон не привез Москве "оливок" и "оливковых ветвей", как символ мира, Лавров заявил: "Мы вообще предпочитаем солёные огурцы, а не оливки".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.