Папа Франциск выразил соболезнования еврейской общине Питтсбурга

ВАТИКАН, 28 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил соболезнования всем жителям американского Питтсбурга и, прежде всего, еврейской общине города в связи с нападением на синагогу, произошедшим в субботу.
Нападение на синагогу произошло утром в субботу, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. В результате погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.