В Саудовской Аравии будут судить задержанных по делу об убийстве Хашукджи

ДОХА, 28 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия собирается судить подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи на своей территории, сообщил министр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр.

"Они были задержаны в Саудовской Аравии, следствие в отношении них идет в Саудовской Аравии, и они будут осуждены в Саудовской Аравии", — сказал аль-Джубейр, чье выступление на конференции по безопасности в Бахрейне цитирует саудовский МИД.

Он заверил, что саудовские власти намерены обнародовать результаты расследования и наказать тех, кто виновен в преступлении.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.