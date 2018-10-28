В Саудовской Аравии будут судить задержанных по делу об убийстве Хашукджи

ДОХА, 28 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия собирается судить подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи на своей территории, сообщил министр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр.
Он заверил, что саудовские власти намерены обнародовать результаты расследования и наказать тех, кто виновен в преступлении.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.