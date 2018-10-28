В Бразилии начался второй тур президентских выборов

Очередь у избирательного участка для голосования во втором туре президентских выборов в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 28 октября 2018

Очередь у избирательного участка для голосования во втором туре президентских выборов в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 28 октября 2018

МЕХИКО, 28 окт — РИА Новости. Тысячи избирательных участков открылись рано утром в воскресенье в Бразилии в рамках второго тура выборов президента страны.

Как сообщают избирательные власти Бразилии, голосование пройдет с 8 часов утра по местному времени (14.00 мск) до 17.00 (23.00 мск.). Первые результаты подсчета голосов Высший избирательный суд обещает опубликовать в 19.00 по местному времени (01.00 мск понедельника).

Всего право голоса имеют 147,3 миллиона человек. Причем голосование обязательно для тех, чей возраст составляет 18-70 лет, однако штраф за неявку является символическим — порядка одного доллара. По желанию могут голосовать граждане 16-17 лет и те, кто старше 70.

Первый тур выборов прошел 7 октября. Тогда победитель определен не был, а во второй тур по итогам подсчета голосов вышли два претендента — ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад. Первый набрал 46%, второй — 29,3%.

Опросы общественного мнения говорят о Болсонару как о фаворите в день голосования — опрос компании Datafolha свидетельствует, что за Болсонару готовы проголосовать 56% опрошенных, а за Аддада — 44%.