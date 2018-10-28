Городской автобус в китайском Чунцине после ДТП упал с моста в реку Янцзы

ПЕКИН, 28 окт — РИА Новости. Более 10 человек находились в салоне автобуса, который упал в реку в китайском Чунцине после ДТП, сообщила местная полиция.

ЧП произошло в воскресенье около 10.00 по местному времени (05.00 мск) в районе Ваньчжоу на мосту над рекой Янцзы. Автобус после столкновения с легковым автомобилем снес ограждение и упал в реку.

По предварительным данным следствия, автобус неожиданно пересёк разделительную полосу, столкнувшись с ехавшим по встречному движению легковым автомобилем, снес ограждение моста и упал в реку.

По оценкам сотрудников полиции, основанным на видеозаписях с камер видеонаблюдения, в момент ДТП в автобусе находились более 10 человек.

По состоянию на данный момент, спасатели нашли в реке тела двух погибших.

Ранее китайские СМИ сообщили, что полиция задержала женщину-водителя, которая находилась за рулём легкового автомобиля.