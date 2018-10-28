Советник главы МВД Украины призвала взрывать военные склады в России

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня. Архивное фото

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня. Архивное фото

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Татьяна Черновол выступила с призывом взрывать российские военные склады.

Она напомнила, что в последнее время участились случаи взрывов в украинских хранилищах боеприпасов и попыталась связать происходящее с Россией.

"Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас", — заявила Черновол в эфире программы "Эхо Украины" на телеканале "Прямой".

При этом чиновница пожаловалась, что не произошло "никакого ответа на диверсии на украинских складах".

Коррупция и подстрекательство

Первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин назвал ситуацию с регулярно загорающимися военными складами на Украине "нечистым делом" и предположил, что это происходит из-за коррупции.

"Если какая-то беда произошла, то, как в мире теперь заведено, вали все на Россию. Потом и яркое заявление украинским политикам можно сделать, и деньги списать на ликвидацию последствий. Уникальный метод получается", — сказал парламентарий RT.

По словам Шерина, высказывание Черновол содержит подстрекательство к конкретным действиям.

"Я считаю, что это требует тщательного расследования со стороны наших следственных органов", — отметил депутат, напомнив, что заявление Черновол соответствует призывам некоторых украинских политиков взорвать Крымский мост.

Череда пожаров

За последнее время на Украине случилось несколько крупных возгораний на складах, после которых Киев бездоказательно выдвигал обвинения в адрес России.

Последним таким ЧП стал пожар, произошедший 9 октября на военном складе возле Ични в Черниговской области. Кроме того, в мае случился взрыв в хранилище боеприпасов недалеко от села Старая Николаевка в Донецкой области.