В Грузии на избирательном участке в Марнеули произошла драка

Женщина голосует на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 октября 2018

Женщина голосует на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Правоохранители задержали двух человек за драку на одном из избирательных участках в городе Марнеули (регион Кахетия) в день выборов президента страны, говорится в заявлении МВД.

По данным ведомства, между членами оппозиционной партии "Национальное движение" и правящей "Грузинской мечтой" произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

"Два человека задержаны за административные правонарушения. По факту (драки — ред.) начато расследование по 162 статье уголовного кодекса (избиение или другое насилие на территории, прилегающей к месту голосования — ред.)", — сказано в заявлении МВД.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: эк с-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.