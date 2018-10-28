В парламенте Грузии считают, что оппозиция готовит провокации на выборах

Женщина во время голосования на президентских выборов в Тбилиси. 28 октября 2018

Женщина во время голосования на президентских выборов в Тбилиси. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что представители оппозиции планируют ряд провокаций на избирательных участках в ходе проходящих в воскресенье президентских выборов.

"Мы получили информацию о том, что представители "Единого национального движения" планируют ряд провокаций. В частности, они хотят сорвать избирательный процесс на четырех участках в 23-ом избирательном округе города Болниси", — заявил Кобахидзе на брифинге.

По его словам, "это огромное правонарушение". "Я предупреждаю представителей "Нацдвижения": они получат строгий ответ в рамках закона за такие нарушения", — добавил спикер.

Представители властей не раз заявляли о попытках оппозиции дестабилизировать ситуацию в стране. В частности о попытках дестабилизации заговорили, когда оппозиционный телеканал "Рустави 2" опубликовал в преддверии выборов серию скандальных видео- и аудиозаписей с участием бывших чиновников, которые, по данным ТВ, подтверждают наличие коррупции и случаи превышения полномочий госслужащих.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: эк с-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.