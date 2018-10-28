В Тбилиси проголосовала кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили

ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Один из основных претендентов на победу на президентских выборах в Грузии, независимый кандидат Саломе Зурабишвили проголосовала на избирательном участке в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.

Зурабишвили пришла на избирательный участок в 67-й школе Тбилиси, где уже дежурили журналисты. Обстановка на избирательном участке спокойная.

"Спасибо всем. Я проголосовала за объединённую, справедливую и демократическую Грузию. Надеюсь, что в этой стране завершилось время насилия. Сегодня первый тур, и вечером мы увидим, каков выбор избирателей",- заявила Зурабишвили журналистам.

Голосование на выборах президента Грузии началось в 8.00 по местному времени (7.00 мск). Закроются участки для голосования в 20.00 (19.00 мск).

Проголосовала на выборах в Грузии и одна из основных претендентов на пост президента Саломе Зурабишвили. #GeorgiaVoters pic.twitter.com/UrwiaHf4Uc — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) October 28, 2018

Это последние прямые выборы главы Грузии. Президент будет избран не на пять лет, как прежде, а на шесть. Среди 25 зарегистрированных ЦИКом кандидатов основная борьба, по мнению политологов, развернется между Зурабишвили и кандидатом от объединенной оппозиции Григолом Вашадзе.

Ранее сообщалось, что за ходом выборов будут следить более 1 тысячи международных наблюдателей, в том числе от ОБСЕ и американского Национального демократического института по международным вопросам (NDI).