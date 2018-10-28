Кандидат в президенты Грузии устроил перепалку на избирательном участке

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Словесная перепалка произошла между кандидатом в президенты Грузии, лидером Лейбористской партии Шалвой Нателашвили и членами избирательной комиссии.

"Это полный беспредел. На участках определенные группы ведут агитации, а это незаконно. Если власти сфальсифицируют выборы, я призываю всех выйти на улицы и свергнуть эту власть", — заявил Нателашвили. Прямую трансляцию с избирательного участка вели грузинские телекомпании.

По словам Нателашвили, представитель его партии написал соответствующее заявление о нарушении, однако председатель участка обращение не принял, что и привело к перепалке.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.