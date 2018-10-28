Власти Китая запретили фотографироваться с пандами и кормить их за деньги

ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Власти провинции Сычуань на юго-западе Китая запретили заповедникам и центрам, в которых содержатся большие панды, любые виды коммерческой деятельности, которые позволяют туристам подходить на близкое расстояние к животным, в том числе фотографироваться с ними и кормить.

Защитники панд в Китае давно выступали против того, чтобы туристы и знаменитости подходили близко, объясняя это тем, что, животным, которые находятся под угрозой исчезновения, могут передаться различные болезни.

В распространенном китайскими СМИ постановлении Управления лесного хозяйства провинции Сычуань говорится, что учреждения, в которых содержаться панды вне воли, не должны организовывать коммерческие мероприятия, которые позволяют туристам подходить близко к животным, например, фотографироваться или кормить их за деньги.

Как пишут китайские СМИ, по словам интернет-пользователей, центр по разведению больших панд в провинции Сычуань якобы взимал с посетителей тысячу юаней с (9,44 тысячи рублей) за фото с пандой. Центр опроверг эти сообщения, заявив, что только ветеринары и ученые имеют доступ к животным.

Большая панда, бамбуковый медведь — млекопитающее, в настоящее время относимое к медведям, родиной которых является центральный Китай. Большая панда является исчезающим видом и находится под особой защитой государства в Китае. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".