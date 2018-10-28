ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве", от которого представлен кандидат в президенты Григол Вашадзе сообщает, что получило 119 заявлений о нарушениях на избирательных участках в день выборов главы государства.

"У нас есть доказательства каждого нарушения: видео, аудиозаписи. На данный момент мы получили 119 заявлений о нарушениях. О каких нарушениях идет речь: это прямой подкуп избирателей и карусели, бюллетени, которые выносят с избирательных участков. Призываю "Грузинскую мечту" прекратить карусели и фальсификацию выборов", — заявил Вашадзе на брифинге в воскресенье.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.