МВД Грузии начало расследование драки у избирательного участка в Батуми

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с инцидентом, произошедшим возле одного из избирательных участков в Батуми в день выборов президента страны.

Грузинские телекомпании ранее сообщили, что возле избирательного участка словесная перепалка перешла в драку между группой граждан, являющихся сторонниками разных партий.

"В связи с произошедшим инцидентом возле избирательного участка №9 в Батуми, начато расследование по первой части 162 статьи Уголовного кодекса "избиение или другое насилие на территории, прилегающей к месту голосования", — заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: эк с-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.