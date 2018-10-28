Оппозиционный кандидат в президенты Грузии уверен в своей победе

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции "Сила в единстве" Григол Вашадзе в воскресенье заявил, что уверен в своей победе.

"Не будет никакого поражения. Мы боремся за наше европейское будущее, за демократию и развитие страны", — заявил Вашадзе журналистам после того, как проголосовал на избирательном участке в городе Кутаиси.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: эк с-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.