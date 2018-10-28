ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в воскресенье проголосовал на президентских выборах и заявил, что отдал свой голос за демократию и европейское будущее страны.

"Я проголосовал за демократию, стабильность, свободу и ясное будущее. Мы должны поддержать наше европейское будущее – это наш исторический выбор", — заявил Кобахидзе.

Спикер не исключил, что второй тур выборов может состоятся, поскольку "Грузия – демократическая страна".

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.