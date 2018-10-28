Иванишвили считает проведение второго тура выборов в Грузии маловероятным

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Председатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили проголосовал на президентских выборах в воскресенье и заявил, что считает низкой вероятность проведения второго тура.

"Я проголосовал за Европейский выбор Грузии. Думаю, что сегодняшним выбором мы окончательно скажем "нет" лжи и насилию и найдем наш верный путь – это Европа и культура… Вероятность второго тура очень низкая, но если встанет необходимость его проведения, то нет никаких вопросов – победит Саломе Зурабишвили", — заявил Иванишвили журналистам.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.