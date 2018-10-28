Явка на выборах президента Грузии за первые два часа составила 6,15%

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Явка избирателей на выборы президента Грузии по состоянию на 10.00 (09.00 мск) составила 6,15%, заявила спикер Центризбиркома Анна Микеладзе.

На президентских выборах в 2013 году активность избирателей за первые два часа голосования составила 6,8% — 240 тысяч человек.

"На данный момент избирательный процесс проходит в спокойной обстановке. К 10.00 часам утра активность избирателей составила 6,15% — 215,3 тысячи человек",- заявила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе на брифинге.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: эк с-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.

ЦИК Грузии организовал 3705 избирательных участков в 84 округах в масштабах страны. За границей открылись 55 участков в 41 стране. По данным МИД страны, на консульском учете за рубежом находятся около 53 тысяч грузинских граждан. Что касается тюрем и больниц, там откроют 11 участков, созданных в виде исключения. Десять участков открылись в тюрьмах по всей Грузии, один — в Центре физического здоровья. На территории РФ участки не открывались из-за отсутствия между странами дипломатических отношений.

Выборы в любом случае будут признаны состоявшимися, так как порога явки избирателей нет. Победителем станет тот кандидат, который наберет 50% голосов плюс один голос всех проголосовавших. Окончательные результаты должны быть озвучены не позднее, чем через 20 дней после проведения выборов. В случае, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет более 50 процентов голосов, Центризбиркомом будет назначен второй тур. Второй тур должен состояться не позднее чем через две недели после официального объявления результатов выборов. По данным ЦИК, всего в списке избирателей Грузии зарегистрированы 3,5 миллиона человек.