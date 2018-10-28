Патриарх Грузии проголосовал на выборах президента

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй проголосовал на президентских выборах в воскресенье и выразил надежду, что "все будет хорошо".

"Господь благословит Грузию. Мы надеемся, что все будет хорошо. Грузия будет счастливой",- заявил патриарх журналистам на избирательном участке.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.