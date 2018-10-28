Президент Грузии проголосовал на выборах, придя на участок пешком

ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Действуйщий грузинский лидер Георгий Маргвелашвили проголосовал на выборах президента Грузии 2018 года, передает корреспондент РИА Новости.

Маргвелашвили отдал свой голос на избирательном участке в 47-й школе грузинской столицы. Он пришел на участок пешком в сопровождении одного охранника.

"Я отдал голос за кандидата в президенты, который будет президентом всех граждан и не побоится этого. Он будет главнокомандующим тех особенных Вооруженных сил, у которых есть чудесная история и героизм прошедших годов",- заявил Маргвелашвили журналистам.

Журналисты начали собираться на участке в ожидании приезда действующего президента Грузии практически с самого его открытия. К приезду Маргвелашвили на участке собралось несколько десятков журналистов.

Голосование на выборах президента Грузии началось в 08.00 по местному времени (07.00 мск). Закроются участки для голосования в 20.00 (19.00 мск).

Это последние прямые выборы главы Грузии. Президент будет избран не на пять лет, как прежде, а на шесть. Среди 25 зарегистрированных ЦИКом кандидатов основная борьба, по мнению политологов, развернется между независимым кандидатом Саломе Зурабишвили и кандидатом от объединенной оппозиции Григолом Вашадзе.

Ранее сообщалось, что за ходом выборов будут следить более 1 тысячи международных наблюдателей, включая наблюдателей от ОБСЕ и американского Национального демократического института по международным вопросам (NDI).