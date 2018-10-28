В США в лотерее разыграли джек-пот в размере более 687 миллионов долларов

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Джек-пот в размере более 687 миллионов долларов был разыгран в США в субботу, сообщили организаторы.
Как сообщает телеканал WDEF News 12, изначально джек-пот должен был составить 750 миллионов долларов, но затем его снизили до 687 миллионов 800 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что рекордный джек-пот в 1,6 миллиарда долларов разыгран в лотерее в США. Билет лотереи Mega Millions, выигравший 1,6 миллиарда долларов, был продан в американском штате Южная Каролина.
Две крупнейшие лотереи США Mega Millions и Powerball недавно изменили свои правила таким образом, что шансы отдельных игроков, и без того астрономически малые, уменьшились еще больше. Однако вместе с этим в лотереях стали разыгрывать рекордные джек-поты, что привлекло дополнительных покупателей.