В США в лотерее разыграли джек-пот в размере более 687 миллионов долларов

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Джек-пот в размере более 687 миллионов долларов был разыгран в США в субботу, сообщили организаторы.

Выиграли номера 8, 12, 13, 19, 27 и "мега-шар" 4. Сообщается, что выиграли два билета — из Айовы и Нью-Йорка. Таким образом, каждый из победителей получит более 343 миллионов долларов.

Как сообщает телеканал WDEF News 12, изначально джек-пот должен был составить 750 миллионов долларов, но затем его снизили до 687 миллионов 800 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что рекордный джек-пот в 1,6 миллиарда долларов разыгран в лотерее в США. Билет лотереи Mega Millions, выигравший 1,6 миллиарда долларов, был продан в американском штате Южная Каролина.

Две крупнейшие лотереи США Mega Millions и Powerball недавно изменили свои правила таким образом, что шансы отдельных игроков, и без того астрономически малые, уменьшились еще больше. Однако вместе с этим в лотереях стали разыгрывать рекордные джек-поты, что привлекло дополнительных покупателей.