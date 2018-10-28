Правящая партия Грузии заявила о нарушениях в ходе выборов президента

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Лидер правящей партии "Грузинская мечта", депутат Мамука Мдинарадзе сообщил о выявленных нарушениях со стороны оппозиции в ходе президентских выборов.

"На большинстве избирательных участков члены комиссии из "Национального движения" и других оппозиционных партий не принимают участие в жеребьевках по распределению функций, что является нарушением избирательного закона",- заявил Мдинарадзе на брифинге.

По его словам, накануне представители правящих властей зафиксировали несколько случаев того, как оппозиционеры пытались незаконно установить видеокамеры на участках.

"На одном из участков города Рустави проходит exit poll как "Грузинской мечты", так и организаций со стороны оппозиции. Представители этих организаций пытались помешать процессу проведения exit poll членами нашей партнерской организации. Призываю наблюдателей учесть все эти нарушения в своих отчетах", — сказал Мдинарадзе.

Он добавил, что призывает население к активности.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента — экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.