Премьер Грузии одним из первых проголосовал на выборах президента страны

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе проголосовал на избирательном участке в день выборов президента страны и заявил, что отдал голос за развитие страны.

"Я отдал голос за развитие страны, грузинские традиции и европейский выбор Грузии", — заявил премьер журналистам.

Он добавил, что власти сделают все для обеспечения проведения выборов в прозрачной и мирной среде.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.