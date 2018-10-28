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Еврокомиссии предложили переехать в неблагополучный район

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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМужчина на фоне флагов ЕС в Брюсселе. Архивное фотоМужчина на фоне флагов ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Представители администрации Брюсселя возражают против масштабного девелоперского проекта в центре города, предусматривающего строительство нескольких небоскребов в знаменитом "европейском квартале", где расположены основные учреждения и структуры ЕС, сообщил РИА Новости городской советник по вопросам урбанизма Жефруа Куманс де Брашен.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова. Архивное фото
© AP Photo / Darko Vojinovic
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Проект был внесен в рамках генерального плана развития "европейского квартала", и поддержан властями Брюссельского столичного региона вместе с Еврокомиссией. Программа предусматривает удвоение объема офисных и жилых помещений до 880 тысяч квадратных метров, из которых 230 тысяч предназначаются для нужд ЕК.

"Проектом предусмотрено возведение 12 башен, высота некоторых из которых составит 200 метров. Представляете, что означают такие строения для той застройки, которая сложилась в Брюсселе? Что люди, проживающие по соседству, лишатся света, привычной среды, это изменит облик всего квартала. Такие башни "задушат" квартал, могут создать транспортные проблемы", — высказал свои опасения городской советник.

Разработчики же заверяют, что проект оживит улицу Луа, вдоль которой расположены штаб-квартиры евроинститутов, создаст новое качество жизни с появлением обустроенных общественных пространств, также они обещают решить вопрос с освещенностью квартала.

Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Самое высокое здание в бельгийской столице, "Тур дю Миди", насчитывает всего 150 метров.

"Предполагается возвести 500 тысяч квадратных метров помещений, то есть практически удвоить этот объем. Мне не понятно, зачем концентрированно на одной улице возводить такой объем помещений, когда в Северном квартале и так простаивают офисные помещения, и он постепенно пустеет. К тому же, в Северном квартале лучше обстоят дела с транспортной доступностью", — сказал де Брашен.

"Мое мнение, что стоит рассмотреть возможность размещения структур Еврокомиссии именно в Северном квартале, где уже возведены высотные здания, где есть вокзал и пустующие офисные помещения", — предложил он.

Северный район Брюсселя, включающий коммуны Схарбек и Сен-Жосс-тен-Ноде, при этом считается не самым благополучным. Поблизости от высотных зданий и Северного вокзала расположен печально знаменитый парк Максимильен, в котором практически под открытом небом проживают нелегальные мигранты. В сентябре здесь было совершено нападение с ножом на полицейский патруль, для задержания злоумышленника полиции пришлось применять оружие.

Согласно опросу, проведенному районной полицией в 2017 году, беспокойство за свою безопасность испытывали почти половина жителей северных кварталов, 8 из 10 жителей опасаются открывать двери незнакомцам.

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