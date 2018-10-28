В Киеве признали возможность потери контроля над Закарпатьем

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Киев может в будущем потерять Закарпатье, об этом в интервью порталу "Обозреватель" заявил заместитель главы так называемого министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

По словам чиновника, с момента обретения Украиной независимости три региона страны — Крым, Донбасс и Закарпатье — были "отданы на откуп" местным элитам в обмен на их лояльность киевским властям.

"Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти", — сказал Тука.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Власти Украины в апреле 2014 года начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале 2014 года. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более 10 тысяч человек.

Для урегулирования ситуации в Донбассе приняты уже три документа, регламентирующие меры по деэскалации конфликта. Однако даже после соглашений о перемирии перестрелки продолжаются.

Отношения между Будапештом и Киевом обострились на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, помимо прочего, сильно сокращает возможность обучения на других языках. В правительстве Венгрии заявили, что закон нарушает права нацменьшинств, среди которых много этнических венгров

В сентябре разразился скандал вокруг выдачи украинским гражданам венгерских паспортов в консульстве в городе Берегово, поскольку украинские законы запрещают иметь двойное гражданство.

Киев объявил консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата и предписал покинуть страну в течение трех суток. Будапешт, в свою очередь, ответил зеркальными мерами.