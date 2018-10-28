В Грузии открылись участки для голосования на президентских выборах

ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Голосование на выборах президента началось в Грузии, на эту должность претендуют 25 кандидатов.

Это последние выборы путем прямого голосования. Через шесть лет главу государства будут выбирать 300 делегатов. Политологи называют двух основных претендентов на пост президента — это экс-глава МИД, независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой со стороны правящей партии "Грузинская мечта", и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.

ЦИК Грузии организовал 3705 избирательных участков в 84 округах в масштабах страны. За границей откроются 55 участков в 41 стране. По данным МИД, на консульском учете за рубежом стоят около 53 тысяч граждан Грузии. На территории РФ участки не открывались из-за отсутствия между странами дипломатических отношений, следовательно, проживающие в России граждане Грузии не принимают участие в голосовании.

При этом выборы в любом случае будут признаны состоявшимися, так как порога явки нет. Победителем станет кандидат, набравший минимум 50% плюс один голос. Окончательные результаты должны быть объявлены не позднее чем через 20 дней после проведения выборов. В случае если ни один из кандидатов в первом туре не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур. Он должен состояться не позднее чем через две недели после официального объявления результатов выборов.

До закрытия избирательных участков запрещено публиковать результаты социологических опросов.

МВД Грузии и Служба госбезопасности пообещали обеспечить проведение избирательного процесса в спокойной обстановке. Наблюдать за ходом избирательного процесса в Грузии будут более 3,3 тысячи наблюдателей.