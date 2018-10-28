Трамп рассказал о "желании" России получить экономическую помощь от США

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Россия хочет получить экономическую помощь от США, такое мнение высказал американский президент Дональд Трамп.

"Не забывайте. Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу — 11,7 триллионов долларов. Россия хочет нашего участия", — сказал он в воскресенье на митинге в штате Иллинойс.

Трансляцию ведет телеканал Fox News.

Боксерский поединок

Трамп также в очередной раз положительно отозвался о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, заверив собравшихся, что в международных отношениях у США "все отлично".

В то же время глава Белого дома заявил, что если бы он провел боксерский поединок с президентом РФ Владимиром Путиным, его действия сочли бы слишком жесткими.

"У меня была великолепная встреча с Владимиром Путиным. Мы говорили обо всем", — сказал Трамп на выступлении в Иллинойсе. При этом он отметил, что некоторые его критикуют за то, что он слишком "любезный" по отношению к Путину.

"Если бы я пришел к Путину и начал боксерский поединок, они бы сказали: "Он был слишком жесткий, это ужасно". Другими словами, нет никакой разницы", — добавил он.

Стать конкурентом России

На прошлой неделе Трамп заявил, что проводит такую политику, чтобы США составляли России конкуренцию на рынке в энергетической отрасли.

"Посмотрите на мою политику в сфере энергетики… Я делаю нашу страну открытой для природного газа, нефти. Для России это конкуренция", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

Американский президент подчеркнул, что именно он поднял вопрос о том, что Германия платит "миллиарды долларов за природный газ" России.

"Все знали об этом, но никто не говорил. Я поднял эту проблему", — сказал Трамп.

Американские санкции

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики.

В начале апреля США ввели новые санкции против ряда крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. В частности, в санкционный список попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова".

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа. Второй, более жесткий, пакет санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров. Также в августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков, в списке которых значатся ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.