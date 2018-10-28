Напавшему на синагогу в Питтсбурге предъявили обвинения

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Робу Бауэру, подозреваемому в нападении на синагогу в Питтсбурге, где в результате стрельбы погибли 11 человек, предъявлены обвинения по 29 пунктам, говорится в заявлении на сайте министерства юстиции США.

Ранее генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил, что подозреваемому будут предъявлены обвинения в преступлениях, за которые ему грозит смертная казнь.

Бауэру предъявили обвинения в совершении преступлений, связанных с насилием и использованием огнестрельного оружия. Обвинение основано на федеральных законах о гражданских правах, запрещающих нарушение закона на почве ненависти.

Нападение на синагогу в Питтсбурге

Нападение на синагогу произошло утром в субботу, когда там собрались прихожане. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка.В результате стрельбы погибли одиннадцать человек, еще шестеро, в том числе четверо полицейских, пострадали.

Сам нападавший сдался правоохранителям, им оказался 48-летний Роб Бауэр, которого госпитализировали с ранениями. По данным американских СМИ, аккаунты Бауэра указывают на то, что он сторонник нацистов и Адольфа Гитлера. Кроме того, по данным ресурса, подозреваемый ненавидит президента США Дональда Трампа, так как считает, что он находится под контролем евреев.

Президент США Дональд Трамп после ЧП в Питтсбурге заявил, что надо ужесточить законы о смертной казни, чтобы те, кто убивает невинных людей, "платили высшую цену" за это. Он также пообещал посетить город в связи с трагедией.