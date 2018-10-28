Трамп объяснил, почему не хотел бы боксерского поединка с Путиным

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он провел боксерский поединок с российским коллегой Владимиром Путиным, его сочли бы слишком жестким.

"У меня была великолепная встреча с Владимиром Путиным. Мы говорили обо всем", — сказал Трамп на выступлении в Иллинойсе, комментируя саммит в Хельсинки.

При этом он отметил, что некоторые его критикуют за то, что он слишком "любезный" по отношению к российскому лидеру. "Если бы я пришел к Путину и начал боксерский поединок, они бы сказали: "Он был слишком жесткий, это ужасно". Другими словами, нет никакой разницы", — добавил он.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

Единственные двусторонние переговоры Путина и Трампа прошли в июле в Хельсинки.

До этого мировые лидеры только встречались на международных конференциях: саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре того же года.

На встрече в Хельсинки президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, достигнув по ряду направлений практических договоренностей.

Очередная встреча лидеров двух стран намечена на 11 ноября в Париже.