Действующего президента Ирландии Хиггинса переизбрали на второй срок

ЛОНДОН, 28 окт — РИА Новости. Действующий президент Ирландии 77-летний Майкл Хиггинс, являющийся членом социал-демократической Лейбористской партии, переизбран на второй срок по результатам всеобщего голосования, набрав 56% голосов избирателей, следует из итогов выборов.

На втором месте — бизнесмен Питер Кейси (23,1%), на третьем — Шон Галлахер (6,4%), четвертый результат – у представителя оппозиционной партии "Шинн фейн" Лиад Ни Риада (6,3% голосов), пятое и шестое место по итогам голосования оказалось у общественного деятеля Джоан Фриман (6%) и Гэвина Даффи (2,2%) соответственно.

Президент избран сроком на семь лет.