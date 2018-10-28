В Иордании завершили поиски пропавших при сходе селя

ДАМАСК, 28 окт — РИА Новости. Поисково-спасательные отряды гражданской обороны Иордании завершили операцию в районе Мертвого моря, где мощные селевые потоки после ливней снесли мост и унесли автобус со школьниками, всего спасены 35 человек, обнаружены 21 тело, передает телеканал Jo24.

"В результате продолжавшихся три дня поисков пропавших без вести спасены 35 человек, найдено 21 тело погибших… поисково-спасательные отряды завершили операцию", — цитирует канал гражданскую оборону Иордании.

Отмечается, что в поисках были задействованы, в частности, отряды кинологов и беспилотные летательные аппараты.

В свою очередь министр образования королевства Азми Мухафаза в субботу наложил запрет на все школьные экскурсии до дальнейшего извещения, даже если разрешение на них уже было получено.

Проливные дожди обрушились в четверг на Ливан, Сирию и Иорданию. В результате удара стихии обрушился мост в районе низины Агвар, что привело к затоплению экскурсионного автобуса со школьниками.

Официальный представитель правительства Иордании заявила в четверг, что организовавшая экскурсию школа нарушила правила безопасности поездки и получала разрешение на экскурсию в другой район, а не к Мертвому морю. Власти начали расследование инцидента.