Меркель по-русски спросила Путина про сибирское пальто‍

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель по-русски задала Владимиру Путину вопрос о его пальто во время встречи в Стамбуле, посвященной сирийскому урегулированию. Ролик опубликовал телеканал RT.

"Сибирское пальто?" — поинтересовалась Меркель, увидев, как российский президент застегивает верхнюю одежду. Путин ответил отрицательно.

Встреча в Стамбуле

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию проходила в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции. В ней участвовали президенты России, Турции и Франции Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Саммит, в работе которого также принял участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, продлился почти 3 часа. По итогам было принято совместное заявление.

Главный итог саммита

До начала консультаций лидеры провели переговоры в двустороннем формате. Так, Путин встретился с Меркель и Эрдоганом. С французским коллегой российский президент пообщался по телефону до прибытия на саммит, а также переговорил с ним после встречи, обсудив, в том числе, подготовку к российско-американским контактам на высшем уровне в ноябре.

Главным итогом саммита, по словам российского и турецкого лидеров, стало то, что он подтвердил российско-турецкое соглашение по сирийскому Идлибу.

"По Идлибу мы подтвердили наши договоренности, которые позволят предотвратить гуманитарный кризис", — резюмировал президент Турции. Он добавил, что Анкара и Москва солидарно выполняют свою работу по Сирии.

В этой связи Макрон отметил, что договоренности Москвы и Анкары по сирийскому Идлибу могут привести к прочному перемирию. При этом он подчеркнул, что "военное наступление режима (Дамаска) и его сторонников повлечет недопустимые последствия в вопросах безопасности и гуманитарной ситуации". Меркель отметила, что лидеры четырех стран договорились сохранять перемирие в Идлибе на долгосрочной основе.

"Есть обязательство сделать все, чтобы дальнейшие гуманитарные катастрофы не происходили. Хорошей новостью стало, что Турция и Россия 17 сентября смогли согласовать работу над перемирием в Идлибе. Мы сегодня взяли на себя обязательства сделать все, чтобы оно переросло в стойкое и долгосрочное перемирие", — сказала Меркель.

Говоря о функционировании зоны деэскалации в Идлибе, Путин отметил: он и его турецкий коллега подтвердили на встрече временный характер ее действия. "Рассчитываем, что турецкая сторона в ближайшее время обеспечит завершение отвода оппозиции из демилитаризованной зоны, тяжелого вооружения и военных формирований", — добавил он.

Подарки из Ханты-Мансийска

При этом Путин подчеркнул, что Россия — по приглашению законного правительства Сирии — оставляет за собой право помочь Дамаску в ликвидации террористической угрозы из Идлиба. В том числе, в случае, если террористы продолжат провокации, сказал российский лидер и напомнил, что именно из Идлибской зоны деэскалации был недавно произведен артиллерийский обстрел в направлении Алеппо.

Владимир Путин приехал на саммит не с пустыми руками, привезя своим коллегам, приехавшим в Стамбул на саммит по Сирии, подарки из Ханты-Мансийска, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Рыбу, ягоды, орешки и другую снедь", — уточнил он.