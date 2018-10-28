ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал посетить город Питтсбург, где в субботу в результате стрельбы в синагоге погибли 11 и были ранены ранены человек.

"Да, я поеду в Питтсбург", — сказал он в субботу журналистам по прибытии в штат Иллинойс.

Трамп не стал отвечать на вопрос о том, когда он планирует это сделать.

Нападение на синагогу произошло утром в субботу, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. В результате погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.