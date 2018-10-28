Опиоидная чума: как американцы подсаживаются на наркотики

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. Американцы все чаще впадают в зависимость от опиоидных наркотиков — более того, власти уже говорят об эпидемии. Ответственность за это во многом лежит на врачах, слишком легко выписывающих пациентам рецепты на обезболивающие. Не сумев вовремя отказаться от таблеток, люди без вредных привычек превращаются в наркоманов.

"Я тогда учился в университете. Ни с того ни с сего сильно заныл зуб мудрости, врач направил на удаление. Процедура была довольно неприятной, и стоматолог прописал "Викодин". Узнав об этом, друзья попросили продать им пару "вайков". Однако я оставил обезболивающее у себя. Подсел с первой таблетки. Опомниться не успел, как уже глотал по три штуки, запивая алкоголем. Врач отказался еще раз выписывать мне это лекарство. Пришлось идти к наркодилерам, что жили по соседству. Узнав, что я сижу именно на "вайках", они взвинтили цену. Что было потом, помню плохо. Чтобы вырваться из этого ада и покончить с зависимостью, мне потребовалось три года реабилитации", — рассказал РИА Новости 25-летний американец, представившийся Кевином. Недавно он приехал из Бостона в Нью-Йорк, сейчас работает в небольшой компании. Его история не уникальна.

"Врач назначил мне недельный курс. Как я потом узнала, это лекарство достаточно было принимать всего один день после удаления зуба, в принципе, подошли бы и другие анальгетики. Но мне дали именно на основе опиоидов, причем с запасом, чтобы не пришлось записываться и приходить еще раз", — говорит РИА Новости сорокалетняя Келли из Миннесоты. Ей предстоит долгий курс лечения от наркозависимости.

"Деревенский героин"

Ежегодно от передозировки наркотиков в США умирают десятки тысяч человек. В 2016-м, по разным оценкам, — от 59 до 65 тысяч — больше, чем погибает в автокатастрофах. В России, для сравнения, этот показатель составляет восемь тысяч человек.

По данным STAT, американского информационного ресурса, занимающегося вопросами здравоохранения, в течение следующих десяти лет от наркозависимости могут погибнуть около 500 тысяч человек. Примерно столько же с 1980-го по настоящее время в США стали жертвами ВИЧ.

Все началось в 1990-е, когда фармацевтические компании принялись широко рекламировать обладающие сильным анальгетическим эффектом и в то же время недорогие препараты на основе опиоидов, убеждая врачей в их безопасности.

Это сработало: доктора все чаще выписывали мощные обезболивающие лекарства. Если давать их в больничных условиях, то зависимость вряд ли появится. Но пациенты принимают таблетки дома.

По словам врачей, они идут на это, чтобы "облегчить жизнь пациентам". "Многие не могут определить по десятибалльной шкале, насколько им больно. Были случаи, когда мужчины говорили, что боль достигает 15 из десяти баллов. В такие моменты ты просто не можешь не выписать препарат", — признается один из медиков.

Лекарство вызывает эйфорию, а его употребление — сильную зависимость. В американской глубинке такие обезболивающие на основе опиоидов и вовсе прозвали "деревенским героином".

Без страховки

Для избавления от боли на 12 часов оксиконтин, например, достаточно принимать два раза в день. Однако многие пациенты приходят к врачам с жалобами, что этого им не хватает. Понимая ситуацию, врачи отказываются повышать дозу.

Тогда люди ищут другие способы добыть таблетки или же стараются достать более сильнодействующие препараты. И часто подсаживаются на героин или фентанил — это синтетическое средство, появившееся на черном рынке не так давно, опаснее морфина. Именно из-за него, по сведениям Национального института наркотической зависимости, так растет смертность от передозировки. Помимо других препаратов, фентанил нашли в доме певца и композитора Принса, умершего в апреле 2016-го.

Немало синтетических средств поступает в США из Китая. Одна доза подобных препаратов способна убить начинающих наркоманов.

Многие считают, что в происходящем виновата сама система здравоохранения США. Помимо врачей и фармацевтических корпораций, осложняет ситуацию и медицинская страховка. Значительной части населения она просто не по карману, поэтому люди и вынуждены принимать для обезболивания недорогие опиоидные лекарства.

Проблемы возникают и у тех, кто все-таки получил полис. Он позволяет потратить тысячи долларов на анальгетики, но порой не дает возможности израсходовать даже небольшую сумму на посещение врача-нарколога.

Предвыборное обещание

"Раздобыть наркотики теперь так же легко, как шоколадный батончик", — неоднократно говорил президент США Дональд Трамп.

Еще во время предвыборной кампании он обещал бороться с усилением зависимости американского общества от анальгетиков. Едва въехав в Белый дом, Трамп сформировал комиссию по борьбе с эпидемией опиоидной наркомании.

"Мы собираемся потратить много времени, усилий и денег на то, чтобы противостоять опиоидному кризису", — пообещал Трамп, добавив, что это проблема не только США, но и всего мира.

В октябре прошлого года он объявил крупнейшую в истории страны эпидемию опиатной зависимости национальным бедствием. "С такой проблемой мы еще не сталкивались", — разводил он руками.

© REUTERS / Cathal McNaughton Президент США Дональд Трамп перед отъездом в Висконсин. 24 октября 2018 © REUTERS / Cathal McNaughton Президент США Дональд Трамп перед отъездом в Висконсин. 24 октября 2018

С "опиоидной чумой" начали бороться. Но, как признают американские власти, меры предпринимаются недостаточные и потребуется много времени, чтобы справиться с проблемой.

Пока лишь десять штатов ввели ограничения на продолжительность курса приема опиоидных препаратов — не более семи дней. Управление по продовольствию и лекарствам США тщательнее следит за тем, чтобы врачи выписывали ровно столько препаратов, сколько необходимо пациенту в конкретной ситуации. Помимо этого, в ведомстве собираются распространять медицинское оборудование, которое снимает боль без лекарств, вызывающих привыкание.

Также приступили к разработке препаратов, притупляющих хронические боли и не формирующих зависимости, проводится масштабная информационная кампания среди врачей и медработников.

По данным Национального института наркозависимости, смертность от рецептурных препаратов в последнее время снижается, однако число передозировок фентанила и героина все еще растет.

В комиссии по борьбе с эпидемией опиоидной наркомании Трампу предлагают принять разные меры. По мнению экспертов, для помощи тем, кто уже плотно сидит на запрещенных препаратах, штатам необходимо разрешить лечить наркозависимых за счет федерального бюджета. Это снизит нагрузку на региональные фонды и выработает единые стандарты оказания помощи по всей стране. Помимо этого, следует повсюду продавать средства от передозировки и снабдить ими каждого полицейского.

Американские врачи опасаются, как бы борьба с опиоидными препаратами в США не зашла слишком далеко: нельзя полностью ограничить доступ к такому виду лекарств людям, которым они необходимы, особенно тем, кто лечится от онкологии. Иначе больные, страдающие от сильных болей, обратятся к наркодилерам.