Напавший на синагогу в США находится в больнице с множественными ранениями

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Напавший на синагогу в американском городе Питтсбург находится в больнице с множественными ранениями в состоянии средней тяжести, завил в субботу журналистам глава управления общественной безопасности города Венделл Хиссрич.

"Он в состоянии средней тяжести с многочисленным огнестрельным ранениями", — сказал он.

Ранее Хиссрич подтвердил гибель 11 человек при стрельбе в синагоге. По словам агента ФБР Боба Джонса, устроивший стрельбу в синагоге в Питтсбурге был вооружен штурмовой винтовкой и как минимум тремя пистолетами.