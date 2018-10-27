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В мире

В Госдуме ответили на заявление Киева о "возвращении" Азовского моря

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Октябрь 2018 (78)
(обновлено: 23:53 27.10.2018)
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© РИА Новости / А. МолчалинПерейти в фотобанкАзовское море. Архивное фотоАзовское море. Архивное фото
© РИА Новости / А. Молчалин
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Госдуме прокомментировали заявление капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова о том, что Киеву необходимы более радикальные действия по "обеспечению безопасности" Азовского моря.

Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно Норд. 26 марта 2018
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
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По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрия Швыткина, подобные заявления со стороны Киева — всего лишь "фантазия". Как сказал политик в интервью RT, таким способом украинская сторона пытается создать напряжение в информационном пространстве и "понравиться западным спонсорам".

Швыткин подчеркнул, что в случае разрыва договора о совместном использовании Азовского моря в первую очередь пострадает Украина.

"Данные шаги не ведут к нормализации взаимоотношений, выстраиванию конструктивного диалога между двумя государствами, а, наоборот, ведут к конфронтации и усилению напряженности вблизи наших границ", — отметил парламентарий.

Политический визг

Как считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, "планы" Лупакова напоминают "политический визг", на который не стоит обращать внимания.

Политик отметил, что кораблям альянса не место на Азове.

Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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"Мы этого не потерпим однозначно. Делать им там нечего — за тысячи километров от своих берегов. Пусть охраняют свою территорию", — заявил политик в интервью РИА Новости.

По его словам, любые враждебные действия со стороны стран НАТО и их союзников будут пресечены.

"Хотят попробовать подразнить медведя — пускай попробуют, но перед этим почитают историю. Если западные партнеры посмеют нарушить территориальные воды Российской Федерации, используя для этого подневольные украинские власти, это будет пресечено немедленно", — подчеркнул Шеремет.

Вооружены и очень опасны
© Виталий Подвицкий
Вооружены и очень опасны

План Киева

Ранее первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков предложил план из четырех шагов, который позволит Украине "вернуть свою часть" акватории Азова.

Береговая охрана Украины во время патрулирования Азовского моря
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
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По его мнению, Киеву необходимо расторгнуть с Москвой договор о совместном использовании Азовского моря, после чего определить и установить линию украинской морской границы. Затем, считает Лупаков, Украина должна сделать заявление о проведении в своей зоне ответственности учений Ракетно-артиллерийских войск, а затем пригласить в Азовское море корабли НАТО.

Это не первое подобное заявление украинского военного. Ранее он высказал мнение, что если бы у страны было "хоть пяток подводных лодок", то она могла бы "уничтожить в труху" российский Черноморский флот. Депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек в ответ на это заявил, что в роли экспертов для украинских изданий выступают "тактические гении".

Ситуация на Азове

Украинская прокуратура передала российское судно Норд Национальному агентству Украины. Архивное фото
© Фото : Прокуратура Автономної Республіки Крим
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Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. Весной Киев задержал рыболовецкое судно "Норд". Все десять членов экипажа — граждане России. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за "незаконное посещение" Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Украина хочет продать судно на аукционе. 

Кроме того, в августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

В ответ на провокации Киева российская сторона усилила досмотры в своей части Азовского моря. Украинские пограничники обвинили Москву в блокировании судов и "жесткой политике" по их задержанию и осмотру. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль признала, что россияне не нарушают протоколы. Согласно заявлению крымского погрануправления ФСБ, ведомство проводит проверки в соответствии с международным морским правом.

Метят территорию
© Виталий Подвицкий
Метят территорию
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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
ivin-a
Господин Лупаков! Лупить вас надо по заднице розгой!
00:22
28.10.2018
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che_scheer
Ну, конечно. Ведь, границы свидомых простираются от Северного Полюса до Южного, и несколько раз вокруг. А, государства, случайно оказавшиеся там по пути - просто досадная оказия.. (включая южноафриканцев, азиатов, но исключая североамериканскую кормушку, которая устраивает им тот самый голодомор)
00:13
28.10.2018
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