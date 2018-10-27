Состояние полицейских, раненных около синагоги в Питтсбурге, критическое

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Двое раненных в перестрелке у синагоги в американском Питтсбурге полицейских находятся в критическом состоянии, сообщает в субботу местный телеканал KDKA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным телеканала, одного из четырех раненых полицейских уже прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Ранее полиция подтвердила, что подозреваемый в нападении на синагогу в Питтсбурге задержан. Число жертв пока официально не озвучено, однако СМИ сообщали о подтвержденных восьми убитых, а по неподтвержденным данным, погибших может быть 11. Пострадали, по данным местных властей, как минимум шесть человек, в их числе четверо полицейских.