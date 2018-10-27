Меркель по-русски спросила Путина про его "сибирское пальто"

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель по-русски задала Владимиру Путину вопрос о его пальто во время встречи в Стамбуле. Ролик опубликовал телеканал RT.

"Сибирское пальто?" — поинтересовалась Меркель, увидев, как российский президент застегивает верхнюю одежду. Путин ответил отрицательно.

Меркель и Путин встретились в Стамбуле в рамках саммита глав России, Германии, Турции и Франции по урегулированию сирийского конфликта. Встреча стал первым мероприятием, прошедшим в таком формате.