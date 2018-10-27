Меркель: ЕС может отказаться продавать оружие Эр-Рияду из-за дела Хашукджи

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. ЕС может принять коллективное решение об отказе продавать оружие Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на совместной пресс-конференции по итогам саммита в Стамбуле.

"Мы договорились о том, что мы получим больше информации от следствия, узнаем… о взаимосвязях, что мы будем стремиться к единому европейскому решению или реакции всех государств ЕС, чтобы указать, что мы работаем на основании общего фундамента ценностей", — сказала Меркель.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.