СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Санкции, которые могут быть применены к Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи, будут зависеть от результатов расследования, сказал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам четырёхстороннего саммита Россия-Турция-ФРГ-Франция по Сирии в Стамбуле.

"Сегодня установлены факты. Но нужно продвигаться до конца расследования, чтобы установить природу этих событий и ответственных за них", — сказал Макрон.

Он отметил, что "на основании фактов и информации об ответственных должны быть приняты санкции".

"Эти санкции должны быть логичными и полными. Логичными в связи с фактами. Они (санкции) должны быть чрезвычайно конкретными и пропорциональными, они не должны ограничиваться тем или иным сектором. Все зависит от фактов и ответственных, которые будут установлены при расследовании", — подчеркнул французский лидер.

Макрон подчеркнул, что "санкции, как это всегда делается, должны быть приняты на европейском уровне, чтобы была настоящая скоординированность".

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.