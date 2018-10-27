На саммите в Стамбуле обсуждали дело Хашукджи, заявила Меркель

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Лидеры ФРГ, Франции, России и Турции обсудили на саммите в Стамбуле дело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила канцлер Ангела Меркель на совместной пресс-конференции по итогам встречи, отметив, что Германия не продает оружие Саудовской Аравии.

"Как сказал президент (Турции Реджеп) Эрдоган, мы, конечно, обсудили вопрос по журналисту Хашукджи и договорились о дальнейшем обмене информацией", — сказала Меркель.

Она отметила, что новое немецкое правительство ограничило экспорт вооружений в Саудовскую Аравию в связи с войной в Йемене, "и в связи с этим еще не завершенным расследованием могу сказать, что поставок вооружений в Саудовскую Аравию нет".

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.

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