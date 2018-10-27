В Питтсбурге рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в синагоге

ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Как минимум шесть человек, в их числе четверо полицейских, получили ранения при нападении на синагогу в Питтсбурге (США), сообщил в субботу журналистам глава управления общественной безопасности Питтсбурга Венделл Хиссрич.

"Есть многочисленные жертвы. Есть минимум шестеро раненых, включая четырех полицейских. Ранения полицейских не угрожают их жизни, ранения других людей носят критический и серьезный характер", — сказал он.

Официальных данных о числе погибших пока нет, однако СМИ сообщали о восьми подтвержденных жертвах. Телеканал NBC сообщил, что как минимум 12 человек получили ранения.

Ранее полиция подтвердила, что подозреваемый задержан, трое полицейских пострадали в перестрелке с ним, в самой синагоге есть многочисленные раненые и убитые. Число жертв представитель полиции не назвал.