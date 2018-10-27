Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко нарушил протокол во время переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. На это обратил внимание телеканал "112 Украина", транслировавший выступление лидеров.

В пятницу Порошенко и Лукашенко встретились в белорусском Гомеле, куда представитель Киева прибыл в рамках I Форума регионов Украины и Белоруссии.

По протоколу первым выступил украинский президент. После этого к трибуне вышел Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что сегодня необходимо направить все усилия на урегулирование гражданского конфликта в Донбассе, а уже потом решать, "кто виноват". Лукашенко отметил, что Минск готов помочь в достижении мира, однако будет действовать "только в рамках договоренности Украины и России".

Порошенко не смог оставить речь белорусского коллеги без ответа и повторно взял слово, тем самым нарушив протокол саммита. Вначале он поблагодарил Лукашенко за поддержку, но затем стал говорить о необходимости выполнения минских договоренностей и о "российской агрессии".

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке страны обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки в Донбассе до сих пор продолжаются. По последним данным ООН, жертвами боевых действий стали более десяти тысяч человек.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.