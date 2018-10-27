Трамп призвал ужесточить закон о смертной казни после трагедии в Питтсбурге

ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после ЧП в Питтсбурге заявил, что надо ужесточить законы о смертной казни, чтобы те, кто убивает невинных людей, "платили высшую цену" за это.

"Я думаю, что один из шагов, которые мы должны сделать, это ужесточить законы о смертной казни", — сказал американский лидер в субботу журналистам, комментируя нападение на синагогу в Питтсбурге.

По словам президента, нападающие на храмы и убивающие там невинных людей должны "заплатить высшую цену".

Ранее полиция подтвердила, что подозреваемый задержан, трое полицейских пострадали в перестрелке с ним, в самой синагоге есть многочисленные раненые и убитые. Число жертв представитель полиции не назвал, однако СМИ сообщали о подтвержденных восьми убитых.