Названы имя и возраст подозреваемого в атаке на синагогу в Питтсбурге

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Подозреваемого в стрельбе в синагоге в американском Питтсбурге зовут Роб Бауэр, ему 48 лет, сообщил в субботу работающий на месте корреспондент телеканала KDKA.

По словам корреспондента, информация пока не имеет официального подтверждения, но свои источники он назвал очень надежными. Другой информации об этом человеке, кроме того, что он белый, пока нет. По данным телеканала, он вошел в синагогу, выкрикивая антисемитские лозунги.

По данным информационного ресурса BNL News, социальные сети этого человека свидетельствуют о том, что он сторонник нацистов и Адольфа Гитлера. Кроме того, по данным ресурса, подозреваемый ненавидит президента США Дональда Трампа, так как считает, что того контролируют евреи.

Сообщалось, что в результате перестрелки с полицией он получил ранения и сдался.

Ранее полиция подтвердила, что подозреваемый задержан, трое полицейских пострадали в перестрелке с ним, в самой синагоге есть многочисленные раненые и убитые. Число убитых представитель полиции не назвал, однако СМИ сообщали о подтвержденных восьми убитых.