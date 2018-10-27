Названы имя и возраст подозреваемого в атаке на синагогу в Питтсбурге

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Подозреваемого в стрельбе в синагоге в американском Питтсбурге зовут Роб Бауэр, ему 48 лет, сообщил в субботу работающий на месте корреспондент телеканала KDKA.
По данным информационного ресурса BNL News, социальные сети этого человека свидетельствуют о том, что он сторонник нацистов и Адольфа Гитлера. Кроме того, по данным ресурса, подозреваемый ненавидит президента США Дональда Трампа, так как считает, что того контролируют евреи.
Сообщалось, что в результате перестрелки с полицией он получил ранения и сдался.
Ранее полиция подтвердила, что подозреваемый задержан, трое полицейских пострадали в перестрелке с ним, в самой синагоге есть многочисленные раненые и убитые. Число убитых представитель полиции не назвал, однако СМИ сообщали о подтвержденных восьми убитых.