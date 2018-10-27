В Армении мужчина хотел взорвать гранату в здании правительства

ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Мужчина с гранатой, пытавшийся в субботу проникнуть в здание правительства Армении, намереваясь ее подорвать, но был обезврежен сотрудниками охраны у входа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Службы национальной безопасности Самсон Галтсян.

Ранее агентство Sputnik Армения сообщило, что мужчину с предметом, похожим на гранату, остановила и обезвредила служба безопасности правительства, меры безопасности кабмина усилены. По данным очевидцев, в здание пытался проникнуть мужчина средних лет в камуфляже.

"Мужчина 1975 года рождения пытался проникнуть в здание правительства Армении с гранатой, но был обезврежен у входа сотрудниками службы безопасности здания. Внутрь здания ему проникнуть не удалось", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов". Другие подробности Галстян не привел.

Пресс-секретарь МЧС Сатеник Асилян сказала РИА Новости, что в 17.36 мск в службу спасения 911 позвонил мужчина, сообщив, что он находится у здания правительства с гранатой. "Он заявил, что не хочет, чтобы пострадали люди. На место отправился расчет спасателей и группа оперативного реагирования МЧС. О звонке мы сообщили в СНБ и полицию. До прибытия спасателей на место нас оповестили, что у же беседуют с мужчиной и необходимости в помощи МЧС нет", — сказала Асилян.