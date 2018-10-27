В ОБСЕ призвали Россию отменить штраф The New Times на 22 миллиона рублей

ВЕНА, 27 окт — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал беспрецедентным решение суда в Москве оштрафовать журнал The New Times более чем на 22 миллиона рублей и призвал отменить этот вердикт.

Мировой суд в Москве в четверг оштрафовал более чем на 22 миллиона рублей журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за то, что они несвоевременно сообщили властям о том, что получают деньги от иностранных агентов, защита намерена обжаловать решение.

"Столь крупный штраф в отношении журнала The New Times — это беспрецедентное решение, наносящее вред свободе СМИ в Российской Федерации. Я призываю власти отменить это решение и надеюсь, что это произойдет при подаче апелляционной жалобы. Я вновь призываю власти внести поправки в существующий закон об иностранных агентах, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем", — заявил Дезир, слова которого приводит пресс-служба ОБСЕ.

Он подчеркнул, что одним из важных обязательств стран ОБСЕ является сохранение свободы и плюрализма СМИ. "Российской Федерации необходимо избегать ненужных и несоразмерных мер, которые могут ослабить плюрализм СМИ. Именно поэтому необходимо срочно изменить закон об иноагентах", — добавил Дезир.

Президент России Владимир Путин в конце ноября минувшего года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, на признание RT America иностранным агентом.

Дезир ранее заявлял, что лишение корреспондентов RT аккредитации в конгрессе США демонстрирует прямое воздействие на свободу СМИ при их регистрации в качестве иностранных агентов. Представитель ОБСЕ отмечал, что признание каких-либо СМИ "иноагентами" является неприемлемым и призвал отказаться от подобной практики.