Полицейские ранили подозреваемого в нападении на синагогу в США

ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Подозреваемый в нападении на синагогу в США был ранен в перестрелке с полицией, сообщает в субботу местный телеканал KDKA.

По словам работающего на месте корреспондента, стрелок – белый мужчина, не мог держаться на ногах.

Ранее полиция подтвердила, что подозреваемый задержан, трое полицейских пострадали в перестрелке с ним, в самой синагоге есть многочисленные раненые и убитые. Число погибших представитель полиции не назвал, однако СМИ сообщали о подтвержденных восьми убитых.