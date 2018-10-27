Пашинян не исключил возможность закупок американского оружия

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал призыв советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона закупить оружие у Вашингтона.

"Если США выдвинут выгодные предложения, то мы отреагируем", — цитирует Пашиняна Sputnik Армения.

При этом исполняющий обязанности главы правительства подчеркнул, что власти страны ничем не ограничены в вопросе приобретения вооружений.

Ранее Болтон в одном из интервью сообщил о возможности продажи Соединенными Штатами вооружений Армении и Азербайджану. Кроме того, советник Дональда Трампа сказал, что если Пашинян победит на выборах, то у него появится хорошая возможность пойти на "решительные меры" по урегулированию карабахского конфликта. Премьер Армении раскритиковал Болтона за это заявление и потребовал "говорить за себя", а не за народы Армении и Азербайджана.